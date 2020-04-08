شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تشكر مصر للطيران على تنظيم رحلات لإعادة الأمريكيين لوطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو وجه الشكر لوزير الخارجية سامح شكرى ولشركة "مصر للطيران" على تنظيم رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم.

وأشارت أورتاجوس ، في سياق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هذا جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بومبيو وشكري واستعرضا خلاله عددا من القضايا الإقليمية وشددا على أهمية التعاون في مواجهة فيروس كورونا " كوفيد ـ 19".

كان وزير الخارجية سامح شكري قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

وكانت السفارة الأمريكية لدى القاهرة،وجهت الشكر لشركة مصر للطيران، بعد إقلاع رحلة تحمل أمريكيين عائدين للولايات المتحدة الأمريكية، قائلة:" سنواصل العمل بشكل وثيق مع مصر للطيران وشركائنا الآخرين هنا لجلب الأمريكيين للوطن".

وقالت السفارة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" بفضل مصر للطيران، تمكن فريق السفارة من مشاهدة المئات من الولايات المتحدة المواطنين فى رحلتهم إلى أمريكا، سنواصل العمل بشكل وثيق مع مصر للطيران وشركائنا الآخرين هنا لجلب الأمريكيين للوطن".

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وكان الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية فى القاهرة، قد نشر على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سلسلة من التغريدات موجهة إلى المواطنين الأمريكيين فى مصر، حيث قالت السفارة إنها تواصل التنسيق عن كثب مع الحكومة المصرية حول كافة الخيارات الممكنة للمواطنين الأمريكيين الذين يرغبون فى مغادرة البلاد، واحتمال أن يشمل هذا رحلة طيران مخصصة إلى الولايات المتحدة، ولا نزال نجمع معلومات من المواطنين الأمريكيين.

وكانت السفارة الأمريكيةً بالقاهرة أكدت أنها نسقت مع شركة مصر للطيران على تسيير رحلتين إلى واشنطن يومى الأربعاء 1 إبريل، والجمعة 3 إبريل.

وذلك لإجلاء المواطنين الأمريكان الراغبين فى السفر من مصر والعودة لوطنهم بسبب وباء كورونا وحسب الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ".

وأشارت السفارة إلى أن الأولوية لحجز المقاعد ستكون لمواطنى الولايات المتحدة الأمريكية ثم من يتمتعون بإقامة دائمة هناك وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين فى السفر التوجه إلى مكاتب مصر للطيران للحجز، موكده أن الرحلات ستقلع من مطار القاهرة إلى واشنطن على طائرات " الدريم لاينر ".

وأكدت السفارة على الراغبين للسفر مراجعة كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الصحية الإحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا وضرورة الإلتزام بالإجراءات التى أتخذتها الحكومة المصرية لحين سفرهم.