شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل العشرات من أصحاب الأعمال الخاصة، عن كيفية استخراج السجل التجارى، ويقدم ”الخليج 365” خطوات واضحة تساعدك على سهولة استخراجه بدون معاناة.

1- صاحب العمل يقدم طلب استخراج سجل تجارى، من مكتب السجل التجاري التابع له في محل إقامته.

2- يقدم صاحب العمل، صورة البطاقة الضريبية، أو شهادة تفيد بفتح ملف ضريبي، والبطاقة الشخصية.

العائلية "الرقم القومي" له، وللشركاء، إن وجدوا.

Advertisements

3- عقد إيجار مثبت التاريخ، أوعقد ملكية العقار للمكان الذي سيتم مزاولة المهنة أو نشاط الشركة فيه، وشهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء، غاز، مياه.

4- صحيفة الحالة الجنائية، وطلب مدفوع لاستخراج شهادة لمزاولة المهنة من الغرفة التجارية، وصورة توكيل رسمي، وصورة عقد الشركة، على أن تقدم أصول جميع المستندات للاطلاع.

5- يتقدم صاحب المنشأة بطلب الحصول على الخدمة، وتسجل بياناته، وبعدها يملأ نموذج طلب إصدار السجل التجاري، ويرفق به المستندات، ويقوم مندوب مصلحة السجل التجاري بمراجعة الطلب، والمستندات، ويحدد موعدًا لتسليم السجل التجاري لصاحب المنشأة، ويتم تسليمه بطاقة السجل التجاري.