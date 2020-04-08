شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد الخميس.. إزاى تسجل بياناتك للحصول على منحة الـ500 للعمالة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة سوف تستمر فى قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التى لم تقم بالتسجيل، حتى نهاية بعد غدا الخميس، وذلك تسهيلا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية للحصول على منحة الـ500 جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها.

وينشر ”الخليج 365” فيما يلى خطوات التسجيل، بداية من الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى:

http://www.manpower.gov.eg/، واختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة، واختيار أضغط هنا للتسجيل، واملأ بيانات الاستمارة، واضغط على إرسال، وذلك كما يلى:

- الدخول على محرك البحث Google وكتابة وزارة القوى العاملة.

- اختيار صفحة وزارة القوى العاملة بعد ظهور نتائج البحث.

- يمكنك مباشرة الدخول على موقع الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg .

- اختار ادخل على الموقع الموضح أعلاه واختار تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.

- بعد الدخول على اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة تظهر لك كلمة للتسجيل "اضغط هنا".

Advertisements

- يطلب منك بعد ذلك كتابة بياناتك على الموقع للتسجيل.

- لابد من كتابة الإسم رباعى والرقم القومى والمحافظة.

- يتيح لك التسجيل الاختيار بين عدد من المهن اختار مهنتك ولا تنسى كتابة النوع الاجتماعى "ذكر - أنثى".

- اختار نوع التامين الذى تخضع له وإذا لم يكن لك تأمين صحى اختار "غير مقيد".

- لا تنسى كتابة عنوانك فى الاستمارة ورقم تليفونك حتى يمكن التواصل معك.

- بعد تسجيلك ستظهر لك رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل.

- للشكاوى والاستفسارات ابعت رسالة على الرقم (01212201303 ).

- خلى بالك الوزارة لن تقبل طلبات باليد من المواطنين.