شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإسرائيلية : 71 حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين لـ9404 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 71، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 مسنين خلال الليلة الماضية بعد معاناتهم من أمراض مزمنة، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9404.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن من بين المصابين توجد 147 حالة خطيرة من بينهم 122 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 199 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 8186 بالطفيفة، بينما تماثل 801 شخصًا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 740 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5985 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 859 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 948 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

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وكان جوناثان بن ارتسي، حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين، من جهة الأم أثار ضجة كبيرة في إسرائيل بعدما تمنى أن يصاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوباء كورونا.

وكتب بن ارتسي في تغريدة على تويتر، "إذا كذب نتنياهو على الشعب الإسرائيلي، وناور بالقول، 'يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية للطوارئ لمواجهة كورونا'، وفي النهاية تبين أنه يريد إجراء انتخابات، فإنه يستحق الإصابة بكورونا، وأن يُنهي حياته في السجن وهو مريض".