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شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من قراء الخليج 365 يتوقعون تمديد حظر التجول للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 92% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع تمديد الحظر، صدور قرارا بشأن تمديد حظر التجول الجزئي بكل محافظات مصر، من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة، للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء القرار الأول، الذي تنتهي مدته اليوم الأربعاء، ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم 24 مارس الماضى، لمدة أسبوعين في ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس وحرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد".
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