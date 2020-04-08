شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تعلن الانتهاء من صيانة خط الكريمات واستئناف الضخ للغردقة ورأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر الانتهاء من صيانة خط مياه الكريمات البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والذي تعرض للكسر المفاجئ في الكيلو 25 الكريمات _ الزعفرانة، مما أدى لتوقف ضخ المياه بشكل مؤقت لمدينتي الغردقة ورأس غارب.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه تم إعادة ضخ المياه في الخط بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن فرق الصيانة استمرت في العمل طوال 24 ساعة لحين الانتهاء من صيانة الخط، وإعادة ضخ المياه مره أخرى لتأمين وصول المياه للمواطنين.