شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بينها حلقة السمك، العنبر، جبانة الأطفال، المحجر بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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