شكرا لقرائتكم خبر عن #اسئلة_كوفيد19.. الصحة تجيب على كل ما يتعلق بفيروس كورونا على تويتر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجيب الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، على أسئلة رواد ومستخدمو موقع تويتر، للإجابة على الأسئلة الخاص بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من خلال هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 فى السابعة مساء اليوم.

وكتب حساب وزارة الصحة عبر تويتر: "عندكم أسئلة كتير عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو تحاليل الـPCR!؟، شاركونا على هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 ودكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، هتجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم اليوم الساعة 7 مساء".





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تعاون الوزارة مع موقع "تويتر" لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 .

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنين من نشر تغريدة على موقع "تويتر" للاستفسار عن أي معلومة خاصة بالفيروس من خلال نشرها مع الهاشتاج #اسئلة_كوفيد19 ، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة عبر حسابها على موقع "تويتر".

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان أنشأت حسابًا لها على " تويتر" في شهر يناير الماضى، وذلك بهدف إنشاء منصات تواصل جديدة مع المواطنين حول أحدث الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشار"مجاهد" إلى أن قوانين موقع "تويتر" تتضمن إلزام الأشخاص بإزالة التغريدات التي تتنافى مع توصيات السلطات والحكومات المسئولة عن الصحة، وذلك لتقليل احتمالية تأثير شخص ما على الناس في أي شأن أواتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالفيروس والتي قد تكون غير مقبولة ومخالفة للارشادات الموصى بها، مضيفاً أن الموقع أيضاً يلزم الأشخاص بإزالة أي تغريدات لا تستند إلى الحقائق العلمية حول انتقال الفيروس خلال فترة الحضانة، أو إلى إرشادات السلطات الصحية بصفة عامة وغيرها من التغريدات التي تخرق سياسات المنصة.