شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب «المصريين»: السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طمأن الشعب المصري بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا، مشيرًا إلى أنه على الشعب المصري عدم القلق لأنه له رئيس على قدر كبير من الوعي ويعلم جيدا كيف تُدار الأمور بحنكة وذكاء شديدين، والرئيس يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات.

وأضاف «أبوالعطا»، في بيان له، أن الرئيس السيسي أرسل للشعب المصري عدة رسائل من خلال كلمته التي تضمن العديد من الأمور الهامة والتي يجب عدم إغفالها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحًا وصريحًا حينما أكد على أن مصر آمنة بشأن فيروس كورونا وأن الأمور تحت السيطرة، مؤكدًا أننا نثق كل الثقة في الرئيس السيسي ونعلم مدى مصداقيته ومصارحته لشعبه العظيم لأننا عاهدناه على المكاشفة والصراحة المطلقة منذ توليه رئاسة مصر.