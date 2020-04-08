شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية لمتابعة سنابل القمح قبل الحصاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة ممثلة فى 28 مديرية زراعية، وعدة قطاعات بالوزارة، عمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خاصة قبل حصاد المحصول لزيادة الإنتاج من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية لمواجهة التقلبات الجوية.

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خاصة قبل الحصاد لزيادة الإنتاج من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية، لمواجهة التقلبات الجوية، مؤكدا أن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الإنبات لزيادة الإنتاج.

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وكانت وزارة الزراعة، أعلنت منذ بداية زراعات محصول القمح تشكيل لجانا دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشير إلى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحد، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى تقريرا من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية، توضح وزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدانا، وجار الحصر والتدقيق.