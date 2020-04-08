شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الخميس إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة حظر التجوال بين القاهرة وأسوان، وذلك بعد قرار إيقاف حركة قطارات النوم منذ بدء تطبيق حظر التجوال، خاصة أن جداول تشغيلهم كانت مساءً فى الفترة التى تقرر خلالها إيقاف حركة القطارات من 7 مساء حتى 6 من صباح اليوم التالى.

والقطاران اللذان تقرر تشغيلهما وتم طرح مقاعدهم للحجز أمام الجمهور ابتداء من الاثنين الماضى هما قطارى رقمى 86 و87، وقطار رقم 86 يقوم من محطة القاهرة الساعة 6.15 مساءً ويتوقف فى محطات الجيزة وأسيوط والأقصر وأدفو ليصل أسوان الساعة 6.35 صباحا.

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وقطار رقم 87 يقوم من محطة أسوان 3.45 عصرا ليتوقف خلال رحلته إلى القاهرة فى محطات الأقصر وأسيوط والمنيا والجيزة ليصل القاهرة الساعة 3.55 مساءً، وسيتم تشغيل القطارين ثلاثة أيام أسبوعيا وهى ايام الأحد والثلاثاء والخميس للقادم من القاهرة إلى أسوان والجمعة والاثنين والأربعاء للقادم من أسوان إلى القاهرة.

وتقوم أول رحلة للقطارين بعد إعادة تشغيل قطارات النوم غدا الخميس للمتوجه من القاهرة إلى أسوان والجمعة بعد غد من أسوان إلى القاهرة، على أن يتم زيادة عدد الرحلات لتكون يوميا بدلا من 3 أيام فى الأسبوع فى حالة زيادة الإقبال على حجز كائن عربات القطارين، حيث أن عرباتهما بالكامل تضم كبائن نوم ولا تشمل أى مقاعد.