شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة صوتك مسموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين، واصلت تلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وأبرزها وقف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى، حيث تلقت نحو 1747 شكوى من المواطنين خلال أسبوع حول هذا الشأن.

”الخليج 365” يوضح طرق إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة صوتك مسموع كما يلى:

يمكن ارسال شكوى لوزارة التنمية المحلية عبر رقم "الواتس أب" مبادرة صوتك مسموع وهو "01150606783 ". تتلقى المبادرة الشكاوى عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) .(www.facebook.com/sotakmasmwo) كما خصصت وزارة التنمية المحلية خط ساخن للمبادرة عبر الرقم "15330 " ويمكن للمواطنين إرسال شكاوى عبر البريد الإلكترونى ( [email protected] )

وأعلن وزير التنمية المحلية، عن ارتفاع عدد الشكاوى التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" إلى 1747 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة عبر الواتساب والفيس بوك والبريد الإلكترونى والخط الساخن بإجمالى 636 شكوى جديدة خلال أسبوع .

وقال شعراوى، إن من بين تلك الشكاوى، 14 شكوى لوجود تجمعات للمواطنين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، 165 شكوى لعدم غلق المقاهى و39 شكوى لقاعات الأفراح و68 شكوى خاصة بالمطاعم ، و182 شكوي لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية ، و76 شكوى لإقامة الأسواق، و8 شكاوى لعدم غلق المساجد تنفيذاً لقرار وزارة الأوقاف.

Advertisements

وأكد شعراوى أن انخفاض أعداد الشكاوى الأسبوع الماضى يدل على تفهم المواطنين واستجابتهم وحرصهم على تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، لافتًا إلى أن هناك بعض الشكاوى التى تكررت مرة أخرى وقامت الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى إطار التوجيهات باستمرار المتابعة وعدم تكرار الشكاوى .

وأشاد شعراوي بجهود العاملين فى الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" على الجهود التى يقوموا ببذلها خلال الفترة الحالية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، كما أشاد بجهود المحافظين وكافة القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أن تقدير القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لجهود كافة المحافظات فيما يخص خدمة المواطنين فى هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن .