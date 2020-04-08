شكرا لقرائتكم خبر عن حازمون والطاغوت..أبرز المضبوطات الفكرية بحوزة المتهم الـ20 بـ "بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وذكرت الحيثيات أنه فحص المضبوطات المتهم الـ 20، عماد عبد المنعم عبد الله، وضمت:

1 ـ مطبوع بعنوان "الطاغوت" تضمن تعريفاً لكلمة الطاغوت.

2 ـ قصاصة ورقية دونت عليها عبارات فحواها كفر شخصيات عامة باعتبارهم من عبّاد الديموقراطية والليبرالية والعلمانية الكافرة كتعبير كاتبها.

3 ـ محرر معنون "حركة حازمون" مضمونه المبادئ الأساسية لتلك الحركة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

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