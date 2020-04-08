شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بـ5 قطارات إضافية بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا لمواجهة التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدفع هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الأربعاء، بـ 5 قطارات إضافية للعمل على خط القاهرة ـ منوف ـ طنطا والعكس لمواجهة الزحام الذى تشهده بعض قطاراته فى أوقات الذروة.

وكانت وزارة النقل أعلنت الدفع بـ 33 قطارا إضافيا على خطوط الوجهين القبلى والبحرى للحد من ازدحام بعض القطارات فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد قامت بناء على تكليف الوزير بتشغيل 5 قطارات إضافية منذ 2 إبريل الجارى شملت 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الإسكندرية وكفر الدوار وتشغيل 2 قطار مكيف إضافى خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلى والبحرى.

وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة السكة الحديد سبق وقامت بتشغيل 28 قطارا إضافيا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الاثنين 30 مارس الماضى ليصل اجمالى القطارات الإضافية بعد الدفع بـ 5 قطارات إضافية اليوم إلى 33 قطار إضافى تعمل بجانب جداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال.