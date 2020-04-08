برلمانية تقترح فرض استخدام الكمامات لمدة سنة مع غرامة 100 جنيه على المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن فرض استخدام الكمامات في المناطق العامة والتجمعات لمدة سنة، مع توقيع غرامة 100 جنيه على غير الملتزمين.

وأوضحت عبد الحليم، في اقتراحها، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية ومن أخرى لمنع انتقال العدوى من المصابين، بما يؤكد ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.

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وأشارت إلى أن هناك العديد من الخبراء الذين يؤكدون احتمالية استمرار الأزمة الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا لفترة قد تكون طويلة، ما يفرض ضرورة إصدار قرار بإلزام المواطنين والمسؤولين بارتداء الكمامات خلال التجمعات والأماكن العامة.

وأوضحت أن خطوط الإنتاج المصرية إن تم تطويرها ودعمها قد تكفي لتلبية احتياج المواطنين من الكمامات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع منع تصدير الأدوات الطبية لتوفير متطلبات السوق المحلي ودعم المخزون الاستراتيجي منها.

ولفتت إلى أن ارتداء الكمامات فعال لمواجهة الفيروسات وانتشار الأمراض بالطبع مع الالتزام باشتراطات النظافة الأخرى، مضيفةً أنه في ظل الأزمة الحالية لابد من إلزام المواطنين بمثل هذا القرار لمدة سنة كاملة.​