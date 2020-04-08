انتهت بقتيلين.. تفاصيل جديدة في جريمة "الدم والانتقام" ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط متهم هارب في مقتل صاحب محل هواتف وعاطل بشارع الملكة بفيصل، والمتداولة إعلاميا بـ"جريمة بولاق الدكرور".

تداولت بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه".

تبين وقوع مشاجرة بين طرفين؛ الأول صاحب محل هواتف محمولة -متوفي إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر وله معلومات جنائية- و3 أشخاص آخرين، بينما الطرف الثاني عاطل -متوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وله معلومات جنائية- واثنين آخرين؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل الهواتف المحمولة والعاطل، لتواجد العاطل أمام المحل، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها العاطل عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان حوزته تجاه صاحب محل الهواتف ما أدى إلى وفاته.

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تدخل باقى أفراد الطرفين وأقد أحد أفراد الطرف الأول على التعدي على العاطل بواسطة سلاح أبيض محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة عدا أحد أفراد الطرف الأول، وضبط حوزة أحد المتهمين السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

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