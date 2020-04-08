شكرا لقرائتكم خبر عن للتعقيم وسلامة المرضى.. المركز الطبى للمقاولون العرب يغلق العيادات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الطبى للمقاولون العرب، إغلاق العيادات الخارجية بالمركز للتعقيم، مع استمرار العمل بالطوارئ والأقسام الداخلية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وسلامة المرضى.

وكتب المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "للحفاظ على السلامة العامة وسلامة المرضى والعاملين، وفى إطار خطة وزارة الصحة فى منع التجمعات، سيتم إغلاق العيادات الخارجية للتعقيم، على أن يستمر العمل بالأقسام الداخلية والطوارئ".