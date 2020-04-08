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شكرا لقرائتكم خبر عن للتعقيم وسلامة المرضى.. المركز الطبى للمقاولون العرب يغلق العيادات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الطبى للمقاولون العرب، إغلاق العيادات الخارجية بالمركز للتعقيم، مع استمرار العمل بالطوارئ والأقسام الداخلية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وسلامة المرضى.
وكتب المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "للحفاظ على السلامة العامة وسلامة المرضى والعاملين، وفى إطار خطة وزارة الصحة فى منع التجمعات، سيتم إغلاق العيادات الخارجية للتعقيم، على أن يستمر العمل بالأقسام الداخلية والطوارئ".
المركز الطبى للمقاولون العرب
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