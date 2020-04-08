شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار مبادرة وزارة الأوقاف المصرية : " معًا لخطاب ديني مستنير " تطلق وزارة الأوقاف المصرية الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية الأحد المقبل الموافق ١٢ أبريل عبر سلسلة من المحاضرات لنخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والثقافية بواقع محاضرة واحدة يوميا مدتها ما بين ٤٠ إلى ٦٠دقيقة ، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا ، وسيتم إتاحة المحاضرات مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقناتها : " منبر التجديد " على اليوتيوب ، وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا على ساوند كلاود ، كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة : " معًا لخطاب ديني مستنير " على الفيس بوك تحت اسم : " وعي " ، وستنطلق الدورة حول ثلاثة كتب هي : الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، والكليات الست ، وقواعد الفقه الكلية ، إضافة إلى بعض المحاضرات الثقافية في المجالات المختلفة ، و هذه الدورة دورة عامة لجميع الأئمة ( كل من هو معين على درجة إمام وخطيب وغير منتدب على وظيفية قيادية أو إشرافية )والواعظات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.