شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع حالات فيروس كورونا لــ 10آلاف شخص فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، ان عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا ارتفع فى أفريقيا عدد حالات فيروس كرونا" COVID-19 "، إلى أكثر من 10000 حالة مؤكدة، وتسبب في أكثر من 500 حالة وفاة، في حين كان الفيروس بطيئًا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، فقد زادت العدوى بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار.

وأشارت المنظمة، إلى أن ارتفاع حالات الاصابة فى أفريقيا بسبب المسافرين العائدين من النقاط الساخنة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ومنذ 14 فبراير أبلغ ما مجموعه 52 دولة عن حالات، في البداية، كان يقتصر بشكل رئيسي على العواصم، حيث يقوم عدد كبير من البلدان في أفريقيا بالإبلاغ عن حالات في مقاطعات متعددة.

وقالت، إن فيروس كورونا " COVID-19 "، لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن أيضا إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي.