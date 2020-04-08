شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية في ميدان الشيخ حسانين: لابد من الارتقاء بالمظهر الجمالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، مساء اليوم، ميدان الشيخ حسانين والتى بدأت محافظة الدقهلية في أعمال تطويره في اطار خطة مكبرة لتطوير الميادين بمدينة المنصورة، وقام نائب المحافظ بجولة في الميدان والشوارع المحيطة يرافقه محمد أمين، رئيس حى غرب المنصورة، ومحمد عبداللطيف، ووائل السعدنى، نائبا رئيس الحى واعضاء الحملة الليلية لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات. ووجه نائب محافظ الدقهلية بضرورة الحرص على الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بالميدان واختيار تصميم يناسب طبيعة المكان والمنطقة المحيطة .
وشدد على سرعة إنجاز أعمال التطوير بالميدان في المواعيد المحددة وأن يتم استغلال ساعات الحظر لتكثيف العمل، وأكد «الشيخ» على أن تطوير ميدان الشيخ حسانين يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها محافظة الدقهلية بقيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار، وتهدف للإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى لجميع الميادين بما يليق بشعب الدقهلية وعراقة المحافظة .
وذكر أن خطة تطوير ميدان الشيخ حسانين تشمل توسعة الفضاء حول الميدان من خلال تقليل حجم الجزيرة الوسطى وزيادة مساحة الشارع المحيط مما يخفف من تكدس السيارات والاختناق المروري بالميدان والشوارع المحيطة خاصة أنها منطقة أسواق تجارية .
وعلى الصعيد نفسه تفقد نائب المحافظ رفع كفاءة النظافة بالشوارع المطلة على الميدان واعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الكائنة بنطاق الحى مؤكدا على استمرار حملات النظافة حتي تعود المنصورة عروسا للدلتا وتستمر نظافة الشوارع .
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