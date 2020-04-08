شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: لن يتم رفض أى طلب لتركيب العدادات الكودية للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بناء على القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفة لن يتم رفض أى طلب لمواطن من المخالفين لتركيب عداد كودى مسبوق الدفع، موكداً أن القواعد الجديدة تتميز بالسهولة والتيسير على المواطنين للقضاء نهائياً على نظام الممارسة.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن القواعد الجديدة أكثر تيسيراً من القواعد السابقة التى واجهت خلالها شركات توزيع الكهرباء مشاكل عديدة مع المواطنين الذين كانوا يرغبون فى تقنين أوضاعهم مع الكهرباء ولم يتمكنوا، موضحاً أن أصرار الوزارة على القضاء تماماً على نظام الممارسة كان وراء تأخر الإعلان عن القواعد الجديدة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن نظام الممارسة الذى يعتمد على تحرير محضر من قبل شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات التوزيع هو نظام غير عادل للمواطن والدولة معاً، مشيراً إلى أنه يصعب تحديد قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال وجود عداد كهرباء.

وتابع شاكر، أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين وأنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.