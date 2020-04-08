شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات هامة من رئيس جامعة القاهرة للمستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارات هامة للمستشفيات الجامعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهو ما يرصده

”الخليج 365”، وكانت أبرزها:

1 - التطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية.

2 - استمرار عمليات التعقيم وتكثيفها وفق أعلى المواصفات، وذلك طبقا للمعايير المطبقة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وبروتوكولات مكافحة العدوى المطبقة بمستشفيات وزارة الصحة، وخطة جامعة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

3 - اتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة دون أى إبطاء وفقا للبروتوكولات المطبقة بالدولة، وذلك للتعامل طبقا للمعمول به بوزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

4 - اتخاذ الإجراءات حيال أي حالة يثبت إصابتها، إلي جانب حصر جميع المخالطين للحالة التي تثبت اصابتها بفيروس كورونا.

5 - تطبيق إجراءات العزل والعلاج المعمول بها ،و المتابعة الدقيقة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للفحص دون تأخير حال استلزم الأمر.

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6 - غلق المكان الذي ظهر به حالة إيجابية، سواء كان عيادة أو غيره بحسب طبيعة كل كلية أو معهد أو مستشفى، وعدم استقباله لأي أشخاص إلا بعد تعقيمه وتطهيره كاملا بجميع محتوياته

7 - التأكيد على ارتداء العاملين بمرافق الجامعة الطبية وسائل الوقاية المقررة، والالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى من قبل المرضى والمترددين على المستشفيات، وإبلاغ قطاع الطب الوقائي وفريق الترصد بوزارة الصحة.

8 - الالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الإفصاح لوزارة الصحة عن أى وقائع أو مستجدات تطرأ ذات صلة بفيروس كورونا المستجد.

9 - تحرير التقارير والملاحظات و مايتم اتخاذه من إجراءات وقرارات يجري إيداعها في ملف مخصص لذلك، بحيث يكون بمثابة توثيق شامل لكل ما يتم في هذا الصدد

10 - إخطار إدارة الجامعة كتابة وفورًا بما يتخذ حيال حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مع رفع تقارير دورية وكلما لزم الأمر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، موجها حديثه لإدارات المستشفيات الجامعية،: "أثق تماما أنكم على مستوى أهمية وخطورة الظرف الذي يمر به العالم وبلدنا في الوقت الحالي".