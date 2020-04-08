شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حكاية الأسرة المصرية المنتصرة علي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت أسره مصرية كامله مكونة من ٥ أفراد من الفيروس القاتل وغادرت مستشفى العزل بأسوان .

القصة تبدأ في ٣١ فبراير عندما عاد الأب من السفر وشعر بأعراض إنفلونزا عادية متمثلة في كحة وصداع في ١٥ مارس بعدها تناول المضادات الحيوية العادية.

ولكنه شعر بشرخ والتهابات في الصدر وصعوبة في التنفس توجه لمستشفى الهلال وأخبرهم بتاريخ عودته للبلاد .

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تم تحويله لمستشفى الصدر وإجراء التحاليل اللازمة ليه تأكدت إصابته بفيروس كورونا .

تم أخذ مسحة من بقية أفراد الأسرة المخالطين له وثبت ايضا اصابتهم رغم عدم ظهور أعراض وضعت الاسره بالكامل في الحجر الصحي وخضعت لبروتوكول العلاج المتفق عليه حتي تماثلت للشفاء

في هذا التقرير نستعرض تفاصيل القصه من بدايتها حتي لحظه توجيه الشكر للطاقم الطبي المعالج.