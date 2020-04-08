شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بالأزهر فى "لايف الخليج 365": لا اعتكاف هذا العام ولا يجوز أداؤه إلا بالمسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أحمد المالكى، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أمر عبادة الاعتكاف حسمه قرار استمرار غلق المساجد في رمضان، وإن المسلمين لن يستطيعوا أداء سنة الاعتكاف، لعدم جواز إقامتها إلا فى مسجد تصلى فيه الفرائض جماعة.

وقال المالكى، فى لقاء لايف على صفحة الخليج 365 على فيس بوك، إنه يمكن أداء صلاة التراويح في المنزل جماعة أو فرد، كما يمكن أداء صلاة التهجد في المنزل، أما الاعتكاف فلا يكون إلا فى المسجد، لذلك تسقط هذه العبادة هذا العام.

ورد المالكى على كثير من الأسئلة حول أداء العبادات المختلفة فى رمضان فى ظل قرار غلق المساجد الذى أصدرته وزارة الأوقاف اليوم.