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خروج جرار سكة حديد عن القضبان أثناء اتجاهه من محطة مصر لورش السكة الحديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد خروج جرار سكة حديد مفرد عن القضبان، أثناء اتجاهه من محطة مصر برمسيس إلى ورش الجرارات المجاورة لمحطة مصر بعد انتهاء تشغيل القطارات مساء أمس.

وأضافت المصادر أنه تم إعادة الجرار إلى مساره على القضبان بواسطة أوناش الهيئة، وأن الحادث لم يسفر عن أى إصابات أو أضرار، وتوجه الجرار للورش.

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كانت هيئة السكة الحديد أعلنت مساء أمس تشغيل 5 قطارات  اضافية  علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية للهيئة وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس   حيث قامت الهيئة بتشغيل (قطارين) بين القاهرة منوف كفر الزيات والعكس وتشغيل (قطار) بين القاهرة منوف طنطا وتشغيل (قطارين) بين منوف طنطا والعكس لتخفيف الزحام بالقطارات خلال أوقات الذروة علي الوجه البحرى، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء.  

وأضافت هيئة السكة الحديد أنها قامت بتشغيل (49) قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة حيث تم تشغيل عدد (28) قطار يوم 30 مارس، وعدد (2) قطار يوم 31 مارس، وعدد (2) قطار يوم 2 أبريل، وعدد (6) قطارات يوم 4 أبريل، وعدد (4) قطارات يوم 5 أبريل، وعدد (2) قطار يوم 6 ابريل، وعدد (5) قطارات يوم 7 ابريل 2020.

 

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