شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعلق دفع الأموال لمنظمة الصحة العالمية لاتخاذها قرارات خاطئة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوقف الأموال إلى منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن قراراتهم خاطئة.
وقال إن الولايات المتحدة تدفع معظم من التمويل التى تحصل عليها، حوالى 58 مليون دولار، أو ربما أكبر مشيرا إلى أنهم انتقدوا قراراته فيما يتعلق بمنع السفر.
وأضاف، أن المنظمة لم تكن قراراتها صحيحة فيما يتعلق بالصين، وإلغاء السفر من وإلى الصين.
وقال إن المنظمة كان يجب أن تعرف بشأن الفيروس، منذ أشهر، ولكنها لم تعرف، أو ربما كانت تعرف ولم تبلغ.
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