2400 كمامة طبية × 60 دقيقة..تفاصيل تصنيع ماكينات إنتاج بأيدى عمال غزل المحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” للقراء معلومات عن تصنيع شركة مصر للغزل والنسيج لماكينات بأيدى عمالها لتصنيع الكمامات الطبية وإنتاج أول خط إنتاج لها بمعدل 2400 كمامة فى الساعة الواحدة. -الفكرة باتت ملحة بعد ظهور فيروس كورونا فى مصر. - رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمع برؤساء القطاعات الإنتاجية ووجه بسرعة تصنيع ماكينة لإنتاج الكمامات. -تم تشكيل فريق عمل ضم قطاع القطن الطبى والورش الميكانيكية. - الفريق ضم مجموعة من امهر عمال الشركة واستمر العمل فى التصنيع لعدة أسابيع. -الشركة اتفقت مع أحد العملاء لإحضار المستلزمات وتقوم الشركة بالتصنيع بماكيناتها. - أجرت الشركة التشغيل التجريبي بحضور رئيس الشركة ونجحت فى إنتاج وتصنيع كمامات معقمة وفقا لمعايير الجودة. -الماكينة تُصنع 40 كمامة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400 كمامة فى الساعة. Advertisements د

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