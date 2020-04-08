شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يروج مرة أخرى لهيدروكسى كلوروكوين ويسرد قصة نائبة شفيت بسببه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مرة أخرى لهيدروكسي كلوروكوين، وهو عقار مضاد للملاريا، لم يثبت فعاليته بعد ضد فيروس كورونا، ولفت إلى أن نائبة ديمقراطية شكرته على إنقاذ حياتها لأنها أخذته وتعافت من كوفيد19.

وكرر فى المؤتمر الصحفى اليومى، القصة عن النائبة الديمقراطية كارين ويتسيت وقال إنها لم تكن من المعجبين به، إلا أنها أصبحت الآن منهم وهذا أمر يشرفه.

وقال: "أعتقد حقًا أنه أمر رائع أن تجربه ، بناءً على ما أعرفه فقط". "مرة أخرى ، لست طبيبا. احصل على موافقة الطبيب ".

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وكانت النائبة كارين ويتسيت ، التي علمت يوم الاثنين أنها مصابة بكوفيد 19، أنها بدأت في تناول هيدروكسي كلوروكوين في 31 مارس، الذي وصفه طبيبها، بعد أن طلبت هي وزوجها العلاج لمجموعة من الأعراض في 18 مارس.

قالت ويتسيت، التي عانت من ضيق في التنفس وتورم في الغدد الليمفاوية، وشعرت بعدوى الجيوب الأنفية: "كانت أقل من ساعتين" قبل أن تبدأ في الشعور بالراحة. وقالت إنها لا تزال تعاني من الصداع.

قالت ويتسيت إنها كانت على دراية بـ "عجائب" هيدروكسي كلوروكوين ، لكنها لم تعتقد أنها كانت ستفكر في طلبها ، أو لو كان طبيبها سيصفها ، لو لم يكن ترامب قال إنها يمكن أن تكون علاج محتمل لـ كوفيد19.