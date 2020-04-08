شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: تعليق كل الأنشطة الجماعية فى رمضان ولن يتم فتح المساجد بسب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهوروتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية مستعدة للمشاركة فى مواجهة كورونا، والصحة: 91% من الحالات المصابة تلقت الرعاية الطبية فى غرف المستشفيات العادية. الحكومة تطالب وسائل الإعلام ومستخدمى التواصل الاجتماعى بالالتزام بالبيانات الرسمية الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و9 حالات وفاة ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية مستعدة للمشاركة فى مواجهة كورونا الصحة: 91% من الحالات المصابة تلقت الرعاية الطبية فى غرف المستشفيات العادية مصدر بالأوقاف: اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا وتعقيم مبنى الوزارة إسعاف طائر ومستشفيات ميدانية.. خطوات تعزز قدرة الجيش المصرى فى مواجهة كورونا المطاعم السياحية تقدم وجبات مجانية للمستشفيات استجابة لمبادرة الخليج 365 الرئيس السيسى: "عاوزين نحتفل بأن مصر ليس بها اصابات أو فيات بسبب كورونا" السيسى: تقديم يد العون للدول رسالة تضامن من مصر فى مواجهة كورونا الرئيس السيسى: 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح.. وجيش مصر يدعو للفخر الرئيس السيسي: سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات Advertisements السيسي: ننسق مع أصحاب المصانع للتعقيم والتطهير لضمان سلامة المواطنين الرئيس: 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة السيسى: تخصيص منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر الأوقاف: تعليق كل الأنشطة الجماعية فى رمضان ولن يتم فتح المساجد بسب كورونا قبل ساعات من انتهاء المدة..مصادر: اتجاه لتمديد حظر حركة المواطنين القوات المسلحة تنتج 100 ألف كمامة يوميا وطائرات للحالات الحرجة لمواجهة كورونا

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