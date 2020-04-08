شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات من وزير التنمية المحلية للمحافظين ضد مستغلى التعدى على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع كل من تسول له نفسه بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية".. بهذه الكلمات وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين بأهمية مواجهة كل من يستغل أزمة كورونا.

وفيما يلى أبرز توجيهات وزير التنمية المحلية للتعامل مع مستغلى أزمة فيروس كورونا:

ضبط كل من يحاول التعدى على أراضى وأملاك الدولة. وقف أي أعمال للبناء العشوائى على الأراضى الزراعية والقبض على من يفعل ذلك فورًا. الاستمرار فى موجات الإزالات الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية . ضبط المُتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديريات الأمن. متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم . استمرار أعمال تطهير وتعقيم كافة المبانى والشوارع والمنشأت المختلفة . المتابعة المستمرة لرفع القمامة بصورة يومية من كافة القرى والأحياء والمراكز وإزالة تراكمات القمامة . استمرار التنسيق مديرى الأمن لتسهيل عمل جامعى القمامة ومتعهدى الخدمة خلال فترات حظر التجول .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

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وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وقال مدبولي: لا تتهاونوا مع أي مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً في الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديري الأمن على مستوى الجمهورية.