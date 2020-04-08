شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يناقض نفسه فى دقائق: لم أقل سنوقف تمويل منظمة الصحة قلت سندرس وقفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تناقض مع ما قاله قبل دقائق فقط، تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تعليق الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية، عندما سئل عن أهمية التوقيت الآن فى ظل استمرار الجائحة.

وقال "لا لم أقل ذلك". "قلت أنني سوف أنظر فى وقف التمويل لها.

وقال ترامب عن منظمة الصحة العالمية: "لقد أعطونا بعض القرارات السيئة للغاية". ووصفهم بأنهم يتحيزون للصين.

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وتراجع الرئيس الأمريكى ردا على سؤال، عن قوله إنه سيعلق الأموال فى هذا الوقت الموجهة لمنظمة الصحة العالمية، وقال "قلت إننا سندرس وقفه".، ولكنه بالفعل قال ذلك.