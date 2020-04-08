شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يناقض نفسه فى دقائق: لم أقل سنوقف تمويل منظمة الصحة قلت سندرس وقفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تناقض مع ما قاله قبل دقائق فقط، تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تعليق الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية، عندما سئل عن أهمية التوقيت الآن فى ظل استمرار الجائحة.
وقال "لا لم أقل ذلك". "قلت أنني سوف أنظر فى وقف التمويل لها.
وقال ترامب عن منظمة الصحة العالمية: "لقد أعطونا بعض القرارات السيئة للغاية". ووصفهم بأنهم يتحيزون للصين.
وتراجع الرئيس الأمريكى ردا على سؤال، عن قوله إنه سيعلق الأموال فى هذا الوقت الموجهة لمنظمة الصحة العالمية، وقال "قلت إننا سندرس وقفه".، ولكنه بالفعل قال ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يناقض نفسه فى دقائق: لم أقل سنوقف تمويل منظمة الصحة قلت سندرس وقفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.