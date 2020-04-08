شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تكشف تفاصيل تعليق المناسبات الدينية لمنع انتشار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه تم تعليق كافة الأنشطة الجماعية التي كان من المقرر أقامتها فى رمضان، مثل صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف في المساجد، نظرا لتصاعد وانتشار فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى إلغاء الاحتفالات التي كانت تقام في المناسبات الدينية الهامة، مثل ليلة النصف من شعبان وليلة القدر وغيرها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال داخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc، أن ملتقى الفكر الإسلامي الذي كان يقام يوميا في ساحة الإمام الحسين رضي الله عنه، تم إلغائه نظرا للتجمات التي تنتج عن إقامته، بالإضافة إلى إلغاء كافة المنتديات في مختلف المديريات التابعة لوزارة الأوقاف بكل المحافظات لمنع الضرر ووقف نشر عدوى فيروس كورونا بين الناس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنها مسألة حياة أول موت، وأن الهدف من إلغاء هذه المناسبات التي يتم التجمع فيها هو منع الضرر بين الناس، مطالبا المواطنين بضرورو اتخاذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.