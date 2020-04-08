شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ردا على رسالة تحريض سقوط سيستم الامتحان: هذه حرب ضد أن نتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على رسالة صوتية متداولة جاء نصها: "ياريت يا جماعة محدش يحل بكره حاجة ويكتب أن السيستم وقع كذا مرة (فى إشارة إلى امتحانات أولى ثانوى التجريبية)، وإن شاء الله يلغولنا امتحان أخر السنة، وسيبكم من اللى بيعمله ده وأنتم الحمد لله بلعتم الطعم ونجحتم التجربة (فى إشارة إلى الامتحانات الإلكترونية)، ولو مكنش الطلبة دخلت كانوا نجحوا اتوماتيك، عمال أنصح ومحدش بيسمع والناس بتغلط فشدوا حيلكم كل واحد هيمتحن لوحده فى البيت"، وقال شوفى: هذه هى الحرب ضد أن نتقدم وهى مستمرة منذ عامين كاملين ولكن تستطيعوا أن تتبينوا الآن من يريد إيذاء أبنائكم وكيف يفعل هذا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصة: أنا أثق تماما فى كفاءة الغالبية الساحقة من المعلمين الأجلاء وأولياء الامور والطلاب، دعونا نحارب معا من يريد أموالكم على حساب تعليم أبنائكم.

وانطلق الأحد الماضى 5 إبريل امتحان أولى ثانوى التجريبى، حيث حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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ونجحت المنصة الإلكترونية فى استيعاب 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.