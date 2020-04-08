شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نعمل على صناعة 100 ألف جهاز تنفس بحلول يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب إنه سيقوم بحماية الأمريكيين إذا فشل حكامهم فى القيام بذلك، مشددا على وجود تعاون معهم.
وأضاف فى مؤتمره الصحفى اليومى أن هناك جنود مستعدون لأن يتم نشرهم فى أى وقت، وفى أى ولاية، إذا احتاجت نيويورك ، ولويزيانا، وإلينوى، مشيرا إلى أن هناك آلاف من أجهزة التنفس الصناعى التى يتم توزيعها، قائلا إنه سيتوفر المزيد فى إبريل، ومايو ، وفى يونيو سيتوفر 60 ألف جهاز تنفس.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة سيكون لديها 100 ألف جهاز تنفس، وقال إنه سيتم توفير البعض إلى الدول الأخرى، كاشفا إن المملكة المتحدة طلبت 200 جهاز تنفس، وقال إنه سيحاول توفيرها لهم.
وقال إنه يدعم الأمريكيين فى نيويورك ونيوجيرسى ويرسل لهم الحب، مشيرا إلى أنهم سيعانون لأسبوع آخر، معربا عن أمنيته ألا تطول المدة.
وأضاف فى مؤتمر الصحفى اليومى أن يدعو من أجل بوريس جونسون، قائلا إنه يحب الولايات المتحدة وبلاده، ولطالما كان داعما للولايات المتحدة.
وقال إن هذا الأسبوع سيكون مؤلما للغاية، ولكن هناك أمل فى نهاية النفق، مشيرا إلى "أننا نحارب وحش".
وقال ترامب إنه سيناقش تحذير بيتر نافارو مستشار ترامب التجاري في يناير من احتمال تحول فيروس كورونا إلى جائحة فى مذكرة فى يناير خلال المؤتمر.
ويقوض وجود المذكرة ادعاءات ترامب والعديد من مستشاريه بأن الإدارة لم يتم تحذيرها بشكل صحيح من التأثير المحتمل للفيروس.
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