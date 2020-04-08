شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأطباء الشرعيين يكشف طريقة دفن جثامين موتى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين، إن هناك قانونا ينظم عمليات الدفن يسمى قانون "الجبانات" جرى وضعه منذ وقت نابليون بونابرت، وتابع: "وقتها منه نابليون دفن الجثث داخل المنازل كون المصريين كان من عاداتهم دفن الجثث فى البيوت وتحت الأسرة أو زاوية من المنزل".

وأضاف "فودة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن القانون ينص على أن تبعد المقابر عن المنازل بمسافة تبلغ 1000 متر، وتابع: "من المفترض ألا تكون المقابر داخل القرى والمدن مراعاة للقواعد الصحية".

ولفت كبير الأطباء الشرعيين، ولكن مع الزيادة السكانية أصبحت المقابر وسط المنازل حتى فى المدن الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر يوجد مقابر قرب المنازل.

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وأشار "فودة"، إلى أن وزارة الصحة تراعى قواعد صرامة فى تغسيل وتكفين موتى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث يغسل الميت بمحلول الفورمالين 10% ويوضع بعض الفحم النباتى داخل كيس محكم، ومن ثم يتم تطهير المقبرة ودفن المتوفى وتظل المقبرة مغلقة لمدة 60 يوماً.

وأشار "فودة"، إلى أن هذه الإجراءات موجودة فى قانون الجبانات، وكان يتبع فى الموتى من الأمراض الوبائية مثل الإيدز، وتابع: "وهناك طريقة أخرى ولكنها مكلفة وهى أن يوضع الميت فى صندوق من الزنك بعدما يتم تغسيله بمحلول الفورمالين وباقى التعليمات الأخرى".