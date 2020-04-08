شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لم أطلع على مذكرة تحذر من تحول كورونا لوباء وأغلقت البلاد بالتزامن معها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بتحذير بيتر نافارو مستشار ترامب التجاري من احتمال تحول فيروس كورونا إلى جائحة فى مذكرة ، إنه لم يطلع على المذكرة ، إلا أنها كانت بالتزامن مع قرار الإغلاق، الذى اعترضت عليه منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه لولا أغلقنا البلاد، لكان لدينا مئات الآلاف من حالات الوفاة.
وقال إنه لا يهم ما إذا كان رآها من عدمه، إلا أنه قام بالعمل الصحيح فى الوقت المناسب
وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى أنه لم يتوقع أحد أن يحدث كل هذا، مشيرا إلى أنه أغلق البلاد أمام الصين، وأمام أوروبا وأمام المملكة المتحدة، فى الوقت المناسب.
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