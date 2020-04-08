شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: هذا الأسبوع سيكون مؤلما للغاية.. نحن نحارب وحش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب إنه يدعم الأمريكيين فى نيويورك ونيوجيرسى ويرسل لهم الحب، مشيرا إلى أنهم سيعانون لأسبوع آخر، معربا عن أمنيته ألا تطول المدة.
وأضاف فى مؤتمر الصحفى اليومى أن يدعو من أجل بوريس جونسون، قائلا:"إنه يحب الولايات المتحدة وبلاده، ولطالما كان داعما للولايات المتحدة".
وقال إن هذا الأسبوع سيكون مؤلما للغاية، ولكن هناك أمل فى نهاية النفق، مشيرا إلى "أننا نحارب وحش".
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