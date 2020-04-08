شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ما قام به القبطان كروجر كان خطأ ولكنه تصرف بعدم أنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب إن وزير الدفاع مارك إسبر قادر للغاية على حل الخلاف المتعلق بقائد البحرية الكابتن كروجر، ولكنه كرر أن القبطان ارتكب خطأ بالفعل، ولكنه تصرف بعدم أنانية، ولكنه قائد عملية عسكرية ولم يكن من المفترض أن يرسل الخطاب.

وقال دونالد ترامب إنه يعرف "حقيقة" أن الدول الأخرى لديها المزيد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي ، لكنها تبلغ عن أرقام مضللة أو خاطئة، ولكنه لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء.

وقال ترامب "كان هناك تنسيق كبير، خاصة خلال الفترة القليلة الماضية" بين الحكومة الفيدرالية والولايات. لكنه أضاف: "إذا كان لديك حاكم يفشل ، فسوف نحميك"