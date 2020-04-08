شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة فرض الحجر الصحى على قرية المعتمدية بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” لحظة فرض الحجر الصحى على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، وذلك اعتبارا من اليوم 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.

وأشارت محافظة الجيزة فى بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.



وتؤكد محافظة الجيزة على اتخاذ عددا من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

وأشار البيان إلى أن المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أى متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبى أى احتياجات للمواطنين فورا.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة، بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وبدأت المحافظة فى نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت، تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.