شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث الحشرات الطبية: حتى الآن لا توجد أبحاث تؤكد نقل الذباب لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نور الدين شمس الدين، مدير معهد بحوث الحشرات الطبية، إنه حتى الآن لم يثبت أن الحشرات تنقل فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، سواء فى مصر أو على مستوى العالم.

وأضاف "شمس الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن كافة الأبحاث التى أجريت على فيروس كورونا الآن لم تقل إن الحشرات تنقله من إنسان إلى آخر، متابعا: "كورونا عبارة عن فيروس مخلق ينتقل من إنسان إلى إنسان.. ولكن هناك بكتيريا تنقل العدوى عبر كائنات أخرى مثل الكوليرا".

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وكانت وزارة التنمية المحلية تلقت شكوى من عدد من أهالى قرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب وجود انتشار كبيرللذباب والناموس على المنازل، وتراكمات للقمامة والمخلفات بعدد من القرى.

وذكر بيان للوزارة أن وزير التنمية المحلية وجه على الفور بالتواصل مع محافظة الجيزة لسرعة إرسال حملة لتلك القرى محل الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قام على الفور رئيس مدينة الصف بإرسال حملة والمرور على القرى ورشها بالكامل وتطهيرها للقضاء على أى حشرات موجودة بالقرى خاصة من الذباب والناموس والاستجابة لشكوى المواطنين.

كما طالب وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من رفع تراكمات المخلفات والقمامة الموجودة فى بعض الشوارع خاصة فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.