شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، فى مقدمتها السيسي يطمئن المصريين في أزمة كورونا: القوات المسلحة درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها.. أشكر القطاع الخاص وأطالبه بالحفاظ على العمالة.. الرئيس: كل السلع متوفرة والحد الأدنى للاحتياطى الاستراتيجى لا يقل عن 3 أشهر.

السيسي يطمئن المصريين في أزمة كورونا: القوات المسلحة درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها

"المركزى" يلغى قوائم I Score ويطلق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك

القوى العاملة: كارت بريد ATM مجانا لصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة الأوقاف: تعليق كل الأنشطة الجماعية فى رمضان ولن يتم فتح المساجد بسب كورونا

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 708 جنيها للجرام وزير الدفاع: القوات المسلحة على قلب رجل واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا Advertisements منظمة الصحة العالمية تحذر من تحفيف تدابير احتواء انتشار كورونا قبل الأوان

الأرصاد: غدا أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 23 درجة اتحاد الكرة: فرص عودة الدورى قائمة حتى 10 يونيو.. وينتهى فى أغسطس

10 الأهلى يسوق صالح جمعة بعد رفض فايلر استمراره

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.