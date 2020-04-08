محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن في المعادي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن، والشروع في قتل آخرين بالمعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.

والمتهمون هم كل من؛ "شريف. ك"، "أحمد. ك"، "ناصر. ك"، "ربيع. ع" و"إبراهيم. ع".

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "محيي. م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "سلاح آلي وبندقية خرطوش وفرد خرطوش"، وأخرى بيضاء "سنجة" وتوجهوا صوب محل الواقعة، حيث أيقنوا تواجد المجني عليه نتيجة خلافات سابقة، وما أن شاهدوه حتى أطلق أولهم صوبه وابلًا من الأعيرة النارية، محدثًا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله حال تواجد باقيهم بمحل الواقعة للشد من أزره ومعاونته.