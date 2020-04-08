الحشيش في التاكسي.. سقوط 4 عناصر إجرامية بـ49 فرشا بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، أمس الثلاثاء، القبض على 4 عناصر إجرامية قبل ترويجهم مية من مخدر الحشيش على عملائهم بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث إمبابة، باتجار 4 أشخاص -لـ3 معلومات جنائية مسجلة- في المواد المخدرة، واتخاذهم دائرة القسم مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهمين الأربعة داخل سيارة أجرة

وبحوزتهم 49 فرشا لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.