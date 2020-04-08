الأمن العام يكشف ملابسات فيديو جريمة شارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشان مشاجرة ووجود قتيلين بمنطقة بولاق الدكرور.

رصدت المتابعة الأمنية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه".

تبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني يضم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية.

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وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود لخلافات سابقة بين مالك محل البقالة وأحد العاطلين من أفراد الطرف الثاني، والذي أطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش أودى بحياة "شعبان" من الطرف الأول.

وبعد علم أقارب الطرف الأول بالواقعة، توجهوا إلى المتهم وقتلوه باستخدام سلاح أبيض انتقاما منه. وانتقل ضباط مباحث الجيزة ومفتشو قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، ونقل الجثث إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين، وطلبت التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.