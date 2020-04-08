متحدث البرلمان : السيسى طمأن المصريين بجاهزية سيناريوهات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصرى كله، أن الدولة المصرية قوية وقادرة ومستعدة لكل السيناريوهات فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأشاد " حسب الله " فى بيان له، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال تفقده للعناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما كعادته دائما في كل القضايا والملفات التي تناولها، والتى تم التأكيد فيها على قدرة مصر بجميع مؤسساتها وفي القلب منها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن ماشهده الرأى العام المصري من استعدادات مبهرة من قواتنا المسلحة لمساندة جهود مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، شئ مبهر وأسعد المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأكد " حسب الله " أن قواتنا المسلحة المصرية هي الدرع والسيف لحماية مصر وقدرتها على تحقيق النجاح في مواجهة أي أزمة تواجه الدولة المصرية داخليا أو خارجيا بما فيها فيروس كورونا.

ووجه تحية قلبية للمشير عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع قيادات وضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة المصرية.​