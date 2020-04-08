البرلمان يقرر صرف مرتبات العاملين ١٢ أبريل.. مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:
قرر مجلس النواب صرف رواتب موظفيه يوم ١٢ أبريل الجاري، قبل حلول شهر رمضان، مع توزيع الحضور منعا للتكدس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووزعت الأمانة العامة منشورا، حصل الخليج 365 على نسخة منه، يوضح قواعد الصرف للعاملين، موقعا من المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس.
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