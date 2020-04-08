وكيل قيم البرلمان يطالب باتخاذ إجراءات تنفيذ البرتوكول العلاجي لجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أكد النائب أحمد مصطفى الفرجاني، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، أهمية تقديم الدعم الكامل للفريق البحثي الرئيسي المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ضمن خطة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، والذى توصل إلى الإقرار المبدئي لبروتوكول علاجي لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.

وقال " الفرجانى " فى بيان له، أن البروتوكول العلاجي الذى توصل إليه الدكتور أحمد الداروتي الأستاذ بكلية طب قصر العيني فى ضوء تصريحات رئيس الجامعة وتأكيد الدكتورة امنية خليل رئيس الفريق، والدكتورة نيفين سليمان نائب رئيس الفريق، أن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة، وجار اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لڤيروس كورونا بوزارة الصحة، للدراسة والتحقق ومعرفة mechanism of action للدوائيين والأسس العلمية للبروتوكول المقترح ومدي فاعليته طبقا للمعلومات الطبية المتوفرة حتى الآن عن كيفية حدوث الالتهابات والمضاعفات الناجمة عن الإصابة ولا يمكن الجزم بفاعلية البروتوكول الا بعد انتهاء لجنة وزارة الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه.

وأكد، انه لابد من إعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الدكتور أحمد الداروتي التي قال فيها إن العلاج يتضمن استخدام عقارين أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس، والآخر يحفز الجهاز المناعي المقاوم للفيروس، وأن تأثير العقارين في مقاومة الفيروس يعتمد على طرق متعددة ومتكاملة مما يسهم في تخفيف وطأة الالتهابات الناجمة عن الاصابة وبخاصة التهابات الرئة و الذي من المتوقع أن يسهم في تحسن الحالة الصحية للمرضى .

وطالب من جميع كبار العلماء والأطباء والباحثين المصريين، إعطاء أكبر اهتمام بهذا الملف لإنقاذ المصريين والبشرية جمعاء من التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه إذا صح أن هذين العقارين سيعملان على تقليل تكاثر فيروس كورونا وتحفيز الجهاز المناعي، فسيكون إنجازا كبيرا وعالميا لجامعة القاهرة العريقة .

وأشار إلى أن الأمر يتطلب اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لمعرفة جميع الحقائق، بشأن حول هذا البرتوكول العلاجي ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع باعتباره خطوة كبيرة فى الحد الفعلى من الآثار السلبية لفيروس كورونا .