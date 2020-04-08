شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: مجلس الوزراء سيناقش قرار حظر الحركة مع «المحافظين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ستتخذ اجراءات حاسمة بعد مناقشة بعض الجوانب الهامة مع الوزارات المعنية، وإن مجلس الوزراء سيناقش قرار حظر الحركة مع مجلس المحافظين لاتخاذ القرار.
أضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على، مساء الثلاثاء، أنه «يجب علينا أن نستفيد من تجارب الدول السابقة، 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج لمستشفيات أو عناية مركزة ولكن تحتاج لرعاية طبية».
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