شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: «نحن في تحدي ولكن الحمد الله قادرين على مواجهة التحديات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن إتاحة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا بحد أقصى مليون جنيه، يهدف للحفاظ على فرص استمرار فرص العمل وعدم الإضرار بالمصريين، مشددة على أن أي شخص لديه مشروعه الخاص أيضاً وتضرر عليه أن يتقدم لنا وسوف نعمل على مساعدته، وتابعت:«حرصنا شديد على عدم الإضرار بفرص العمل».

وأضافت «نيفين جامع»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أي شخص لديه مشروع صغير وليس عميل للجهاز تضرر بسبب ما تشهده مصر الآن يتقدم للوزارة وسنعمل على حل مشكلته، وتابعت:«نحن في تحدى ولكن الحمد الله قادرين على مواجهة التحديات».



وأكدت وزير التجارة، أنه منذ بداية الأزمة وتعمل الوزارة على تخفيف الأعباء عن اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتخذنا إجراءات كثيرة في ذلك الاتجاه، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة السياسية أن تستمر عجلة الإنتاج ولا تتوقف ولكن في ذات الوقت يتم الحفاظ على صحة المواطن من خلال أتباع الإجراءات الوقائية.