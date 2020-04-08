شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استبدال امتحانات الصفين الأول والثانوي بأبحاث. وقال شوقي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء: «الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.. لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين».

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